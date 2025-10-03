Медведев назвал задачу «Зенита» на сезон Единой лиги ВТБ

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил «Матч ТВ», что цель команды на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ — завоевать трофей.

В прошлом сезоне «Зенит» уступил ЦСКА в шестиматчевой серии за золотые медали. Сезон‑2025/26 петербуржцы начали с домашней победы над «Автодором» (90:67).

— У команды серьезно обновился состав, новый тренер, новые игровые схемы и тактики. Впереди много работы, но потенциал команды виден.

— Задача — титул?

— Конечно, все играют ради победы, — сказал Медведев «Матч ТВ».

Следующий матч «Зенит» проведет против УНИКСа в субботу, 4 октября.