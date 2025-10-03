Выяснилось, почему не состоялся переход Баринова в ЦСКА

Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся переход в ЦСКА Дмитрия Баринова.

– Проясните ситуацию по Баринову – был ли Дмитрий интересен ЦСКА и почему сорвался трансфер?

– Не буду отрицать – было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.

– То есть, именно клуб его не отпустил?

– Конечно.

– Сам он был готов перейти?

– Если бы он не был готов, мы бы не общались с клубом. Очевидно, что при прочих равных он хотел, чтобы и «Локомотив» был удовлетворен, и не стал действовать вопреки интересам родного клуба, – заявил гендиректор ЦСКА.