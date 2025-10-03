Тороп заявил, что будет счастлив провести всю карьеру в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп заявил, что будет рад провести всю свою карьеру футболиста в армейском клубе. Тороп — воспитанник ЦСКА, в этом сезоне 21-летний вратарь провёл пять матчей в рамках Фонбет Кубка России, пропустив три гола.

«Вдохновляет ли путь Акинфеева провести всю карьеру в ЦСКА? Конечно, я с самого детства следил за ним. Сейчас мы тренируемся вместе, у нас вратарская гармония. Я воспитанник академии, впитывал атмосферу ультрас, болельщиков. Усваивал эту реликвию, традицию. Понятно, что не всё зависит от меня, но если будет шанс провести всю карьеру в ЦСКА, буду счастлив», — приводит слова Торопа Metaratings.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко по результатам 10 проведённых встреч. На втором месте расположился «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20).