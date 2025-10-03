"Ахмат" оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал грозненский "Ахмат" по итогам матча 10 тура РПЛ с "Акроном" (3:0). "После матча на поле выбежали два несовершеннолетних человека. "Ахмату" штраф 50 тысяч рублей. Болельщики "Ахмата" скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Штраф — 10 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Грозненский "Ахмат" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" в матче 10 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Эгаш Касинтура, Брайан Мансилья (дубль).

После 10 сыгранных туров тольяттинцы занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками. Грозненцы располагаются на 9 строчке с 15 баллами в своем активе.