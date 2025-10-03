КДК РФС отложил рассмотрение дела в отношении владельца «Химок»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комиссия отложила рассмотрение дела в отношении бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова.

«КДК получил заявление от генсекретаря РФС Митрофанова с просьбой рассмотреть вопрос о наличии дисциплинарного нарушение, а именно о совершении недобросовестных действий. КДК возбудил производство по делу. На данное заседание КДК пригласил Оленёва и Брехова, финансиста клуба «Химки» Родионову. Перед заседанием выяснилось, что бывший директор Оленёв по объективным причинам не примет участие в заседании. КДК посчитал, что без него нет возможности рассматривать дела. КДК решил, что необходимо пригласить арбитражного управляющего и учредителей клуба. В таком составе рассмотреть все обстоятельства дела, которые привели к потере профессионального статуса клуба. Рассмотрение дела отложено на две недели. Пока нам необходимо провести исследование всех документов, заслушать гендиректоров и учредителей. Если выяснится участие Туфана Садыгова в деятельности «Химок», он будет приглашён на заседание. Нужно понять, было прямое или непрямое его участие в клубе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Химки» заняли 12-е место в сезоне-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги, но были отстранены от участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем. После отстранения клуб объявил о прекращении деятельности. Ранее бывшие работники команды жаловались на невыплату долгов по зарплате.