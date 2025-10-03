Ямаль вновь пропустит 2-3 недели

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала о возобновлении болей в области паха у нападающего Ламина Ямаля. Подчёркивается, что подобный дискомфорт появился вновь после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

© Чемпионат.com

«Ямаль пропустит матч с «Севильей», а предполагаемое время его восстановления составит две-три недели», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Каталонский клуб проинформировал, что 18-летний нападающий испытывает дискомфорт в области паха 13 сентября. 28 сентября «Барселона» сообщила о восстановлении Ямаля после повреждения.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.