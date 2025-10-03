Семь футболистов впервые вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров утвердил список футболистов для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав команды вошли 25 спортсменов, включая трех вратарей, девять защитников, одиннадцать полузащитников и двух нападающих.

Семь игроков получили первый вызов в молодежную сборную: вратарь Курбан Расулов («Динамо» Москва), защитники Александр Тарасов («Ростов») и Даниил Плотников («Химик»), полузащитники Андрей Ивлев («Пари НН»), Артем Корнеев («Сочи»), Станислав Топинка («Чайка») и нападающий Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

Команда проведет два выездных матча со сборной Белоруссии. Первая встреча запланирована на 10 октября в Бресте, вторая состоится 13 октября в Минске. Вратарскую линию представят Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи») и Курбан Расулов. Среди защитников вызваны игроки ЦСКА, «Рубина», «Ростова» и других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитная группа включает воспитанников московского «Динамо», «Пари НН», «Краснодара» и других команд.