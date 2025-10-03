В ЦСКА выступили против изменения формата Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение о возможном изменении формата Кубка России. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По словам Бабаева, нынешний формат турнира, существующий четвертый год, не требует концептуальных изменений. Он отметил наличие зрительского интереса и достаточной посещаемости матчей. Гендиректор ЦСКА допустил лишь точечные корректировки, но выступил против кардинального реформирования соревнования, особенно до возвращения российских клубов в еврокубки.

«Я бы не стал ничего менять. Турнир достаточно молодой. Интерес к нему есть, посещаемость есть. До возвращения в еврокубки, на мой взгляд, не нужно ничего менять. Может быть, какие-то точечные изменения, но не концептуальные», — заявил Бабаев.

Нынешний формат предполагает групповой этап с участием 16 команд РПЛ, которые проводят по шесть матчей, после чего 12 лучших команд встречаются с сильнейшими клубами из Пути регионов. ЦСКА является действующим победителем турнира, обыграв в прошлом сезоне «Ростов» в серии послематчевых пенальти. Бабаев подчеркнул, что текущая структура соревнования доказала свою эффективность и пользуется популярностью у болельщиков.