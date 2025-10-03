Легенда «Спартака» высказался о возможном увольнении Станковича

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал вероятность отставки главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

По словам Ловчева, решение о судьбе наставника принимает руководство клуба, где не всегда работают профессиональные футбольные специалисты. Экс-футболист привел пример из прошлого, когда при прежнем владельце клуба Леониде Федуне с ветеранами «Спартака» не советовались по кадровым вопросам, в то время как мнение Заремы Салиховой, супруги Федуна, учитывалось.

«Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят. Но я убеждён: тренеру надо дать год», — заявил Ловчев. Он подчеркнул, что частые смены тренеров мешают стабильному развитию клуба.

Экс-футболист также отметил, что в текущей ситуации сложно делать точные прогнозы относительно будущего Станковича на посту главного тренера «Спартака», так как для объективной оценки работы тренера необходимо учитывать все обстоятельства, включая кадровые возможности и текущую ситуацию в команде.