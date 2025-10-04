«Я не могу сделать этого сам». Аморим — об отставке из «МЮ» по собственному желанию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вопрос о возможной отставке по собственной инициативе.

«Это решение принимает руководство. Я не могу сделать этого сам. Иногда у меня появляется такое чувство, и поражения даются тяжело. Очень неприятно, когда создаёшь инерцию, выходишь на следующий матч — и что-то снова идёт не так. Это чувство иногда сильно ранит меня. Также и игроков, и особенно персонал. Но это не моё решение. И я думаю, будет действительно тяжело уйти, если я не сделаю всё возможное, чтобы продолжить карьеру здесь», — приводит слова Аморима Sky Sports.

В стартовых шести матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.