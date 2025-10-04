«Зенит» не смог обыграть «Акрон» в матче РПЛ

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:1.

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Педро. На 36-й минуте нападающий «Акрона» Эдгар Севикян восстановил равновесие.

После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).