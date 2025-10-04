«Краснодар» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в таблице РПЛ

«Краснодар» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл грозненский «Ахмат».

Встреча, которая прошла в Краснодаре завершилась со счетом 2:0.

На 15-й минуте матча Джон Кордоба открыл счет. Через 15 минут Диего Коста забил второй мяч в ворота «Ахмата». За десять минут до конца игры был удален футболист «Ахмата» Усман Ндонг за то, что ударил Эдуарда Сперцяна.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 23 очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, имея в активе 15 баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Ахмат» на выезде встретится с московским «Динамо». Игра пройдет 19 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.