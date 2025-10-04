Защитник ЦСКА Дивеев сравнил Жоао Виктора и Виллиана Рошу

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил новичка армейцев Жоао Виктора и экс-игрока красно-синих Виллиана Рошу.

«Сравнивая Виктора и Рошу, могу сказать, что это два совершенно разных защитника. Жоао быстро бежит, Виллиан хорошо играет в воздухе. Но у Роши чуть лучше передачи вперёд. А как личности, они оба — отличные парни», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА под руководством Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. В 11-м туре ЦСКА примет «Спартак», встреча состоится завтра, 5 октября, на «ВЭБ Арене», начало — в 16:30.