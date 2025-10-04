Семак объяснил выбор Соболева как игрока основного состава «Зенита» на матч с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему нападающий Александр Соболев и защитник Страхиня Эракович выйдут в стартовом составе команды на матч 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном».

— Такой выбор был сделан, исходя из нашей структуры и рисунка игры. Кто‑то лучше или хуже выглядит. Мы смотрим, как ребята тренируются в недельном цикле, и уже принимаем решение, кто на сегодняшний день, на наш взгляд, готов. Лучше рассматриваем все эти нюансы, которые нам важны будут в игре.

– «Акрон» давно не побеждал. Чего сегодня ждёте от соперника?

– И «Зенит», и «Акрон» — все команды хотят побеждать. Кто оказывается лучше в каких‑то матчах или удачливее, тот и побеждает, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

После 10 туров чемпионата России красно-чёрные набрали семь очков и занимают 14-е место. Сине-бело-голубые заработали 19 очков и располагаются на четвёртой строчке.