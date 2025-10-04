«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов».

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0.

На 19-й минуте матча счет открыл футболист «Рубина» Андерсон Арройо. Сразу после перерыва Велдин Ходжа удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» идет на шестом месте, набрав 18 очков, «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 12 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 21 очко.

В следующем туре «Рубин» сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». Встреча состоится 18 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13.00 по московскому времени.