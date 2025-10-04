Экс-защитник «Краснодара» Мартынович продлил контракт с «Кайратом»

Белорусский защитник Александр Мартынович продлил контракт с «Кайратом», сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба.

Мартынович — капитан «Кайрата». Новое соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до конца 2026 года и предусматривает опцию продления ещё на сезон.

«Жёлто-чёрные поздравляют Александра и желают новых побед и титулов вместе с алматинским клубом!» — говорится в сообщении.

Мартынович перешёл в «Кайрат» из казанского «Рубина» летом 2024 года. Всего он провёл за команду из Алма-Аты 48 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также в России Мартынович выступал за «Краснодар» и «Урал», а в Беларуси на минское «Динамо».