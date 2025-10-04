Сборная Боливии проверит на прочность клуб РПЛ

Сборная Боливии после приезда в Россию проведет товарищеский матч против московского «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

Игра пройдет 11 октября, сразу после приземления самолета в российской столице.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.