КДК РФС накажет «Акрон» за матч с «Зенитом»

КДК РФС накажет «Акрон» за два дисциплинарных нарушения в матче с «Зенитом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация накажет «Акрон» за два дисциплинарных нарушения в матче 11-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая 4 октября встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Акрон» — 13-е.
