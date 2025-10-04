Футболист "Ахмата" обвинил капитана "Краснодара" в расизме

После окончания матча "Краснодар" - "Ахмат" игрок грозненского клуба Усман Ндонг обвинил капитана краснодарцев Эдуарда Сперцяна в оскорблении на расовой почве.

Встреча 11-го тура РПЛ завершилась победой "Краснодара" - 2:0, а на 81-й минуте защитник "Ахмата" Усман Ндонг дважды ударил в лицо капитана соперника Эдуарда Сперцяна, за что был удален с поля, а игрок сборной Армении получил предупреждение.

После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. "Я же не сумасшедший, чтобы бить его", - приводит слова игрока "Матч ТВ".

Сперцян, в свою очередь, отметил, что Ндонг оскорбил его маму на португальском языке, а в ответ на испанском попросил соперника "заткнуться". Также, по словам капитана "Краснодара", у него после удара сломаны несколько верхних зубов.

Этот инцидент наверняка будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.