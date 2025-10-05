Футболиста "Рубина" Кузяева госпитализировали после игры с "Крыльями Советов"

Футболист «Рубина» из Казани Далер Кузяев был доставлен в медицинское учреждение по завершении встречи одиннадцатого тура российской футбольной премьер-лиги против «Крыльев Советов» из Самары. Соответствующая информация отражена в официальном протоколе игры на портале РПЛ.

В субботней игре казанская команда одержала домашнюю победу над самарским клубом с счетом 2:0. Кузяев начал матч в основном составе, но был заменен в ходе перерыва между таймами.

«Игрок «Рубина» Кузяев на 36-й минуте матча получил повреждение. Предварительно диагностировано сотрясение головного мозга и перелом носовых костей. Оказана первая медицинская помощь: остановлено носовое кровотечение, осуществлена транспортировка в клиническую больницу №7 для проведения углубленного обследования. Зафиксировано со слов врача «Рубина» Дениса Солодкова», указано в протоколе.

Спортсмен пополнил состав казанского клуба 14 сентября в статусе свободного агента, заключив соглашение до летнего периода 2026 года. Данная игра стала для него третьей в новой команде.

