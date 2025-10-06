Дзюба без гола, скандал в Краснодаре, два ярких дерби. Итоги тура РПЛ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Матчи 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) подарили болельщикам много ярких и грустных событий. ТАСС собрал главные моменты игр прошедшего уик-энда.

Трагедия Дзюбы

В первом матче тура тольяттинский "Акрон" дома сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1. Для хозяев этот результат можно было бы считать успешным, но в конце матча у команды была возможность вырвать победу. Арбитр Сергей Цыганок после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота петербургской команды. К мячу подошел четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" 37-летний Артем Дзюба, но не смог реализовать 11-метровый. После его удара мяч попал в перекладину, после чего улетел за лицевую линию.

Сам Дзюба никак не стал комментировать эпизод. Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев поддержал футболиста, отметив в том числе его "правильную" речь для игроков перед матчем. В этом сезоне Дзюба забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах. "Акрон" с 8 очками идет 13-м. Теперь серия тольяттинской команды без побед во всех турнирах насчитывает 10 матчей.

Скандал после матча "Краснодар" - "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" уступил на выезде "Краснодару" со счетом 0:2. Это поражение стало для "Ахмата" первым в РПЛ после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Однако игра и результат остались на втором плане, всех заинтересовал конфликт между сенегальским защитником грозненцев Усманом Ндонгом и полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.

На следующий день после игры в "Ахмате" потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления. В клубе со слов Ндонга отметили, что тот получил оскорбления на расовой почве от Сперцяна. Позднее в РПЛ сообщили ТАСС, что юрисдикционные органы Российского футбольного союза (РФС) рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями со стороны Сперцяна. Сам армянский футболист назвал обвинения в расизме в свой адрес неприемлемыми, опубликовав обращение в Telegram-канале. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, если вина Сперцяна подтвердится, он может получить дисквалификацию до 10 игр.

Травма Акинфеева и дерби "Динамо" - "Локомотив"

ЦСКА разобрался с московским "Спартаком" в центральном дерби 11-го тура РПЛ со счетом 3:2. Главной проблемой для армейцев стала травма вратаря и капитана Игоря Акинфеева, его заменили во втором тайме на Владислава Торопа. Поначалу показалось, что травма может быть серьезной с учетом его двух порванных "крестов". Однако после игры врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что вратарь подвернул голеностоп, сам голкипер назвал повреждение несерьезным. Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых "на ноль". Победа позволила ЦСКА с 24 очками вернутся на первую строчку в таблице РПЛ.

Другое московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом" оказалось не менее зрелищным. Команды забили восемь мячей, а победу одержали железнодорожники (5:3). "Локомотив" остается единственной командой без поражений в этом сезоне РПЛ. Железнодорожники с 23 очками идут вторыми в таблице.

Отставка в "Оренбурге"

"Оренбург" проиграл "Ростову" со счетом 0:1. После игры главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович покинул свой пост. Команда идет 14-й в таблице с одной победой в этом сезоне. Слишкович работал в "Оренбурге" с октября 2024 года. По итогам сезона оренбуржцы стали 15-ми, но из-за дисквалификации "Торпедо" остались в высшем дивизионе чемпионата России.

Удивил в этом туре "Сочи". Под руководством Игоря Осинькина сочинцы одержали первую победу в 11 матчах РПЛ. На своем поле "Сочи" переиграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:1. Сочинцы с 5 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. Однако отставание от идущего в зоне стыковых матчей "Оренбурга" сократилось до двух очков.