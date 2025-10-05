Месси отдал три голевые передачи в матче чемпионата MLS

Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился тремя голевыми передачами в матче против "Нью-Инглэнд Революшн".

Встреча прошла на домашнем стадионе "Интера Майами" и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:1.

Месси отметился результативными передачами в первых трех голевых комбинациях. У победителей дубли на счету Тадео Алленде и Жорди Альбы. В составе гостей автором единственного гола стал Дор Тургеман.

На счету аргентинца после этого матча стало 24 забитых мяча и 18 голевых передач. Он лидирует в списке лучших бомбардиров и по системе "гол+пас".