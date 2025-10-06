«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по поводу первого гола «Сочи»

«Пари НН» обратится в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой разобрать эпизод, предшествовавший первому голу «Сочи» в матче 11‑го тура РПЛ, сообщил «Матч ТВ» пресс‑атташе нижегородского клуба Артем Лисовский.
В воскресенье «Пари НН» в гостях проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Первый мяч хозяев на 35‑й минуте забил Владимир Ильин.
— «Пари НН» обратится в ЭКС РФС по итогам матча с «Сочи». Клуб просит обратить внимание на эпизод, предшествовавший голу на 35‑й минуте. А именно момент со стыком с участием Хуана Боселли и игрока «Сочи» Максима Мухина, после которого пошла голевая атака. С нашей точки зрения, в этом моменте был фол со стороны Мухина, следовательно, гол не должен быть засчитан, — сказал Лисовский «Матч ТВ».
