«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по поводу первого гола «Сочи»

«Пари НН» обратится в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой разобрать эпизод, предшествовавший первому голу «Сочи» в матче 11‑го тура РПЛ, сообщил «Матч ТВ» пресс‑атташе нижегородского клуба Артем Лисовский.

В воскресенье «Пари НН» в гостях проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Первый мяч хозяев на 35‑й минуте забил Владимир Ильин.