«Сочи» одержал победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в текущем сезоне во всех турнирах, обыграв на домашнем поле «Пари НН» со счетом 2:1. Ранее команда не выигрывала 15 матчей подряд, потерпев 11 поражений и 4 раза сыграв вничью.

© ФК «Сочи»

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Первый тайм завершился со счетом 1:0. Гол на 35-й минуте забил Владимир Ильин, низом поразив ворота после передачи от Мухина. На 38-й минуте VAR проверял эпизод с отбором мяча у Босельи, но гол был утвержден.

Во втором тайме «Пари НН» сравнял счет на 48-й минуте прямым ударом со штрафного. Мяч записал на свой счет Хуан Босельи. На 55-й минуте «Сочи» вновь вышел вперед: Кристиан Сааведра реализовал пенальти с добивания после сейва вратаря. Одиннадцатиметровый был назначен за нарушение на Ежове.

Две команды с наименьшим количеством очков в РПЛ — «Пари НН» (6 очков) на 15-м месте и «Сочи» (5 очков) на последнем, 16-м. В следующем туре18 октября сыграет с тольяттинским «Акроном», тогда как «Сочи» на день позже примет на своем поле петербургский «Зенит».