Агент Сафонов рассказал, кого Карпину не хватает в «Динамо»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал игру столичного «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

«На протяжении пары лет у «Динамо» проблемы с защитой. Сейчас вопросы к вратарской зоне. До зимы я бы не трогал Карпина. Думаю, в Кубке они хорошо выступят, а в РПЛ будут в топ-5.», – заявил Сафонов.

После 11 туров столичная команда занимает 8-е место с 15-ю очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в воскресенье, 19 октября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В июне 2025 года Валерий Карпин был официально утверждён на пост главного тренера столичного «Динамо». При этом наставник продолжит исполнять обязанности специалиста сборной России. Соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2028, а контракт с РФС будет действовать до 31 июля того же года.