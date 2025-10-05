Гендиректор "Спартака" Малышев принял решение об уходе еще в марте

Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев покинет свою должность. Об этом сообщает издание "РБ Спорт". Малышев принял решение об уходе еще в марте текущего года. В качестве одного из вероятных преемников рассматривается Антон Мишнов, ранее работавший в структуре "Лукойла". Также Малышев покидает конкретно пост генерального директора, но не сам "Спартак". Он остается в совете директоров клуба. Малышев занимал должность генерального директора "Спартака" с 2023 года. За время его работы клуб дважды занимал четвертое место в чемпионате России и выходил в полуфинал Кубка страны. Под его руководством была проведена реконструкция стадиона, а также возрожден проект "Спартак-2". Новость об отставке появилась после поражения "Спартака" в московском дерби от ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На текущий момент "красно-белые" занимают пятую позицию в турнирной таблице, набрав 18 очков после 11 сыгранных туров.