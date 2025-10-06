Обляков — о победе над «Спартаком»: «Думаю, что дерби получилось»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил в эфире «Матч ТВ», что остался доволен победой «красно‑синих» над московским «Спартаком» в матче 11‑го тура МИР РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Обляков реализовал пенальти на 12‑й минуте. — Приятно, что было много болельщиков, хорошая атмосфера. Думаю, что дерби удалось. Нужно было еще больше забивать в первом тайме, чтобы не было нервной концовки. Повели в счете, немного подсели, хотелось сохранить результат, из‑за этого больше старались играть в позиционной обороне, чтобы выбегать в контратаки, — сказал Обляков в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». ЦСКА набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет 18 октября на выезде с «Локомотивом». Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Открыть видео