Билялетдинов предположил, на сколько выбыл Акинфеев

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву потребуется около двух недель для восстановления после травмы, полученной в матче со «Спартаком».

В воскресенье ЦСКА в домашнем матче 11‑го тура МИР РПЛ обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Акинфеев получил травму во втором тайме и покинул поле на 60‑й минуте, его заменил Владислав Тороп. Позже в ЦСКА сообщили, что Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок.

— Меня любая травма игрока расстраивает. Любому футболисту хочу пожелать избегать травм. Но футбол — контактный вид спорта, и рабочие столкновения никто отменить не может. Это заложено в правилах игры. Жалко Акинфеева, еще и травма снова в матче со «Спартаком». Надеюсь, всё будет хорошо. Да, Игорю уже 39, и травмы залечиваются дольше, чем в молодости. Думаю, за две недели он сможет восстановиться, главное — правильно поставить диагноз, — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 39‑летний Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах.

