Стало известно об уходе генерального директора «Спартака»

Lenta.ru

Олег Малышев покинет пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом стало известно «РБ Спорт».

Стало известно об уходе генерального директора «Спартака»
© Lenta.ru

Уточняется, что функционер освободит должность в понедельник, 6 октября. Решение, по информации источника, принято Малышевым по собственной инициативе.

Таже сообщается, что Малышев покинет пост гендиректора, но не сам «Спартак». Он останется в совете директоров клуба. Преемником Малышева должен стать один из менеджеров «Лукойла».

Малышев занимает пост гендиректора «Спартака» с 2023 года. После 11 туров нынешнего сезона команда с 18 очками находится на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Главное сейчас
Главное сейчас