Стало известно об уходе генерального директора «Спартака»

Олег Малышев покинет пост генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом стало известно «РБ Спорт».

© Lenta.ru

Уточняется, что функционер освободит должность в понедельник, 6 октября. Решение, по информации источника, принято Малышевым по собственной инициативе.

Таже сообщается, что Малышев покинет пост гендиректора, но не сам «Спартак». Он останется в совете директоров клуба. Преемником Малышева должен стать один из менеджеров «Лукойла».

Малышев занимает пост гендиректора «Спартака» с 2023 года. После 11 туров нынешнего сезона команда с 18 очками находится на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).