«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в 11-м туре РПЛ

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Победу со счётом 2:0 одержала калининградская команда.

© ФК «Балтика»

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Брайан Хиль на 41-й минуте. На 90+1-й минуте нигерийский форвард Чинонсо Оффор закрепил победу калининградской команды, забив второй гол.

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Андрея Талалаева встретиться с Рубином на выезде. Игра пройдёт 19 октября. Подопечные Хасанби Биджиева проведут свой матч 18 октября с «Краснодаром».