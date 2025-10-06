Экс-тренер «Динамо» назвал себя ослом

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, работающий в стамбульском «Фатих Карагюмрюк», назвал себя ослом после поражения команды от «Газиантепа» (0:2) в восьмом туре чемпионата Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

«На уровне суперлиги мы не можем допускать таких ошибок, но мы повторяем их, как ослы. Я — осел номер один», — заявил Личка. Он добавил, что ответственность за результаты команды лежит на нем.

Личка возглавил «Фатих Карагюмрюк» в июле этого года. Команда потерпела семь поражений в восьми матчах нынешнего сезона, набрала три очка и занимает последнее место в чемпионате Турции.

С 2023 по 2025 год Личка тренировал «Динамо». В сезоне-2023/2024 он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата России.