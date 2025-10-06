«Балтика» установила рекорд РПЛ

Калининградская «Балтика» пропустила лишь 6 голов в нынешнем сезоне РПЛ. Это рекорд для новичка лиги после 11 туров.

Еще ни одна команда, поднявшаяся из ФНЛ/Первой лиги, не пропускала так мало голов после первых 11 туров. По 8 мячей пропускали «Анжи»-2000, «Химки»-2007 и «Ростов»-2009. Кроме того, «Балтика» также лучшая по пропущенным голам среди всех команд в текущем сезоне.

В 11-м туре «Балтика» обыграла «Динамо» из Махачкалы (2:0). Команда Андрея Талалаева с 20-ю очками идет на 5-й позиции в турнирной таблице. Столько же баллов у «Зенита».