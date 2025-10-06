В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является опытным спортсменом, он быстро восстановится от своей травмы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

"Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь - опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки, - сказал Бабаев. - Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу".

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых "на ноль".