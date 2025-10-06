Нападающий ЦСКА Мусаев пропустит октябрьский сбор сборной России из-за травмы
Спортивный агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, заявил, что игрок пропустит сбор национальной команды России по состоянию здоровья.
"У Тамерлана повреждение задней поверхности бедра. Некоторое время он пропустит. В сборную России он не поедет", — приводит слова Хархарова "Спорт-Экспресс".
24-летний нападающий был заменен во время встречи 11-го тура РПЛ ЦСКА со "Спартаком". На 7-й минуте вместо него на поле вышел Алеррандро. Встреча закончилась победой армейцев со счетом 3:2. В текущем сезоне Мусаев принял участие в 17 матчах за красно-синих, в которых записал на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи.
Сборная России в октябре проведет две товарищеские встречи. 10 числа команда Валерия Карпина сыграет с Ираном в Волгограде. 14 октября Россия примет команду Боливии в Москве.