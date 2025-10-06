В "Рубине" заявили, что антироссийская пропаганда подрывает отечественный футбол

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о вещи, мешающей трансферам иностранных футболистов в команду. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это антироссийская пропаганда.

«У легионеров по-прежнему живы стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. Задают много вопросов, приходится убеждать», — рассказал Дзюба.

Функционер привел в пример черногорца Игора Вуячича, перешедшего в «Рубин» летом 2023 года. По прилету в Россию тот удивился большому количеству людей в аэропорту. «У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого», — отметил футболист.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.