В "Краснодаре" прокомментировали обвинения Сперцяна в расизме

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг высказался о конфликте между капитаном команды Эдуардом Сперцяном с игроком "Ахмата" Усманом Ндонгом.

"У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно. Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке", — приводит слова Хашига "Чемпионат".

"Краснодар" в домашнем матче обыграл "Ахмат". Встреча 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0.

Напомним, в концовке матча произошел конфликт между игроками команд. На 85-й минуте главный арбитр удалил игрока "Ахмата" Усмана Ндонга с поля за то, что тот ударил плечом полузащитника "быков" Эдуарда Сперцяна. Капитан "Краснодара" также получил предупреждение. После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. На фоне произошедшего в "Ахмате" заявили о намерении обратиться в КДК РФС.