Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал поражение бело-голубых от "Локомотива" в 11-м туре РПЛ. "На самом деле проблемы в обороне очевидны. Те пять мячей, которые мы получили, — это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды", — приводит слова Ивлева "Матч ТВ".

В субботу, 4 октября "Динамо" на своем поле уступил московскому "Локомотиву". Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:5. В понедельник, 6 октября стало известно о назначении Ивлева на пост председателя совета директоров бело-голубых. Ранее эту должность занимал Дмитрий Гафин.

На данный момент "Динамо" идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 15 очков. В следующем туре бело-голубые примут "Ахмат" в воскресенье, 19 октября.