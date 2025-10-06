Ректор МГТУ им. Баумана оправдался за комментарий о ФК ЦСКА

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин принес извинения после публикации в своем Telegram-канале негативного мнения в адрес команды ЦСКА после победы армейцев над «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее заявление передает ТАСС.

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными»,— прокомментировала администрация университета.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Назначенный пенальти был реализован Иваном Обляковым, что позволило ЦСКА увеличить преимущество в счете и занять первое место в таблице РПЛ, «Спартак» же продолжает располагаться на пятом месте с 18 очками.

Ранее стало известно о назначении нового генерального директора «Спартака».