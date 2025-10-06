Форвард «Спартака» обратился к болельщикам команды

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия в эфире «Матч ТВ» обратился к болельщикам «красно‑белых» после поражения от ЦСКА в матче 11‑го тура МИР РПЛ.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2.

— Нам нужно было выигрывать и забивать мячи, но мы не смогли и проиграли. Считаю, что в турнирной таблице мы находимся не там, где должны быть. Нам нужно собраться и исправить ситуацию. Я прошу болельщиков, чтобы они продолжали нас поддерживать и в нас верить, — сказал Гарсия в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место. В следующем туре московский клуб сыграет 18 октября дома с «Ростовом».