Названа реальная причина ухода генерального директора "Спартака"

Московский «Спартак» на сайте объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба.

Отмечается, что Малышев продолжит работу в совете директоров «Спартака» и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.

— Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров, — сказано в заявлении «Спартака».

Малышев занимал должность гендиректора «красно‑белых» с лета 2023 года.

«Спартак» в воскресенье уступил ЦСКА со счетом 2:3 в гостевом матче 11‑го тура РПЛ. Команда Деяна Станковича с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.