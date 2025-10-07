Представитель Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника "Монако"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

© Rusfootball

"Состояние хорошее, динамика положительная. В ближайшие дни Александр будет готовиться в общей группе. Ждем возвращения к матчам Лиги чемпионов", - цитирует Клюева "СЭ".

В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. В сентябре россиянин получил травму подколенного сухожилия и не выходил на поле с 13 сентября.

После 7 сыгранных туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 набранными очками и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 3 балла.