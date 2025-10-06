Мостовой прокомментировал отставку гендиректора "Спартака"

Уход с поста генерального директора футбольного клуба "Спартак" Олега Малышева не должен привести к отставке главного тренера команды Деяна Станковича. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.

В понедельник "Спартак" объявил об уходе Малышева. Его сменил на посту гендиректора Сергей Некрасов, Малышев останется советником нового гендиректора.

"Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно, - сказал Мостовой. - Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики. Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места".

"Спартак" всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев "Спартака" мы не знаем, мы их не видели", - добавил он.

Футболисты "Спартака" в воскресенье проиграли ЦСКА в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 2:3. Команда занимает шестое место в чемпионате.