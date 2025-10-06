Назван новый главный тренер сборной Узбекистана

Итальянец Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Срок соглашения с тренером не уточняется. Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских "Удинезе" и "Беневенто", "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, китайских "Гуанчжоу" и "Тяньцзине", последним местом его работы было загребское "Динамо". В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.