Дзюба прокомментировал незабитый «Зениту» пенальти

Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
Артем Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче с «Зенитом».
Нападающий «Акрона» в компенсированное время ко второму тайму не реализовал 11-метровый удар в игре Мир РПЛ. Команды сыграли вничью 1:1.
«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная. Перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
