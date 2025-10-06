Экс-нападающий «Зенита» может возглавить клуб РПЛ
«Оренбург» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Александра Кержакова. Об этом пишет журналист Сергей Ильёв в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что южноуральцы уже неформально контактировали со специалистом. Еще одним кандидатом на пост тренера оренбуржцев является Сергей Игнашевич.
На данный момент «Оренбург» еще не определился. Источник добавляет, что в шорт-листе клуба есть и другие кандидатуры.
После 11 туров РПЛ южноуральский коллектив идет на 14-й позиции. Ранее команду покинул Владимир Слишкович.