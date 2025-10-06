«Пари НН» возвращается домой

«Пари НН» получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Ранее команда из‑за ремонта стадиона и мероприятий проводила домашние матчи на аренах Казани, Грозного и Саранска. На прошлой неделе нижегородцы проиграли «Спартаку» (1:2) в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Для «Пари НН» эта игра стала первой в Нижнем Новгороде в сезоне‑2025/26. Позднее генеральный директор нижегородцев Виталий Карасев сообщил «Матч ТВ», что стадион должен пройти повторную комиссию РПЛ.

— После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил поле арены как высокого качества, — говорится в сообщении.

Первый матч в сезоне РПЛ на своем стадионе «Пари НН» проведет 18 октября против тольяттинского «Акрона».

«Пари НН» с шестью очками занимает предпоследнее, 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.