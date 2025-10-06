Ректор «Бауманки» обматерил фанатов ЦСКА

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин нецензурно выразился в адрес фанатов ЦСКА. Он написал в своем Telegram-канале пост о матче «Спартака» и ЦСКА, обвинив судей в несправедливом решении, которое, по его мнению, привело к поражению «красно-белых».

Напомним, что ЦСКА победил «Спартак» в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. В связи с этим Гордин резко высказался в адрес фанатов ЦСКА, используя оскорбительные аббревиатуры.

Сначала ректор Бауманки сдержанно отметил, что это «не тот результат», которого он ожидал. Но позже в комментариях его тон стал более резким: Гордин начать писать оскорбления на фанатском сленге. После этого ректор подвергся резкой критике. В итоге 56-летний ректор удалил пост и решил закрыть возможность оставлять на его странице комментарии.

Напомним, что команда «Спартак» впервые проиграла после дисквалификации Деяна Станковича — без главного тренера команда выиграла два матча в РПЛ и один в Кубке России.