Губерниев прокомментировал назначение болельщика ЦСКА на пост гендира «Спартака»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что клубные симпатии нового генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова не должны отражаться на его работе в клубе.

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба, на эту должность был назначен Некрасов. В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.

— Есть понятие профессионализма. Если Некрасов засунет свои симпатии к ЦСКА в долгий и дальний ящик и будет заниматься проблемами «Спартака», вопросов никаких не возникнет. Не важно, кто за кого болеет, человек пришел свою работу делать хорошо, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Малышев занимал должность гендиректора «красно‑белых» с лета 2023 года. Некрасов с начала 1990‑х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

«Спартак» в воскресенье уступил ЦСКА со счетом 2:3 в гостевом матче 11‑го тура РПЛ. Команда Деяна Станковича с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

