КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатами «Локо» и ЦСКА

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Локомотива» и ЦСКА на матче Кубка России (0:0, 2:4 пен.). Фанаты обоих клубов скандировали оскорбления в адрес «Спартака».

