КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов матча ЦСКА - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит несколько моментов матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2.

"По матчу ЦСКА - "Спартак" рассмотрим несколько вопросов. Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито, - сказал Григорьянц. - Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба "Спартак". Также систематический выход за пределы технической зоны тренеров "Спартака" Ненада Сакича и Винченцо Сассо. Также болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА".

Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.